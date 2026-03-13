Трех осиротевших медвежат спасли в Свердловской области
Коробку с малышами подкинули к дверям приюта.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Сухов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Свердловской области спасли осиротевших медвежат. Коробку с детенышами подкинули к воротам приюта. Они появились на свет около месяца назад. Самостоятельно из берлоги они выбраться не могли. Волонтеры считают, что их мать стала жертвой браконьеров. Без нее детеныши в дикой природе не выживут.
Сейчас медвежата чувствуют себя хорошо. Их выкармливают специальными смесями и оформляют все необходимые документы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за жестокое обращение с животными до одного миллиона рублей. С документом ознакомились «Известия».
В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не в полной мере учитывает степень общественной опасности таких преступлений. Особое беспокойство вызывают случаи догхантинга, когда злоумышленники раскладывают отравленную пищу в местах выгула собак, вблизи детских площадок и других общественных пространствах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
70%
Нашли ошибку?