Трех осиротевших медвежат спасли в Свердловской области

В Свердловской области спасли осиротевших медвежат. Коробку с детенышами подкинули к воротам приюта. Они появились на свет около месяца назад. Самостоятельно из берлоги они выбраться не могли. Волонтеры считают, что их мать стала жертвой браконьеров. Без нее детеныши в дикой природе не выживут.

Сейчас медвежата чувствуют себя хорошо. Их выкармливают специальными смесями и оформляют все необходимые документы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Айрат Гибатдинов разработал законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за жестокое обращение с животными до одного миллиона рублей. С документом ознакомились «Известия».

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не в полной мере учитывает степень общественной опасности таких преступлений. Особое беспокойство вызывают случаи догхантинга, когда злоумышленники раскладывают отравленную пищу в местах выгула собак, вблизи детских площадок и других общественных пространствах.

