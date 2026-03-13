Генпрокуратура проверит двух судей из-за несоответствующих их доходу активам

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 18 0

Инициатива провести проверку принадлежит председателю Верховного суда Игорю Краснову.

У судей из Воронежа и Химок нашли крупные активы

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России направила в Генеральную прокуратуру материалы в отношении двух судей из-за несоответствия их доходов с крупными активами. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда России.

Речь идет о заместителе председателя Воронежского областного суда Евгении Кучинском и судье Химкинского городского суда Подмосковья, председателе совета судей региона Владимире Татарове. По информации агентства ТАСС, у них нашли активы, которые сильно превышают их реальные доходы. Кроме того, дорогими активами владеют и родственники судей.

Верховный суд не раскрывает подробности обнаруженных нарушений у Кучинского и Татарова. По данным РБК, доход судьи из Химок за период с 2014 по 2024 годы составил 21,6 миллиона рублей. В 2018 году он приобрел жилое помещение площадью около 250 квадратных метров в Химках за 7,3 миллиона рублей. Кадастровая стоимость этой недвижимости составляет 20,6 миллиона рублей, что указывает на занижение цены при покупке.

Кроме того, родители жены Татарова приобрели земельный участок в 2018 году. Стоимость покупки составила 17,5 миллиона рублей. Этот участок используется для коммерческой деятельности.

Также, по информации РБК, родственники судьи Кучинского владеют недвижимостью, стоимость которой не соответствует их официальным доходам. В частности, на тестя и тещу судьи из Воронежа оформлены несколько объектов в Химках, хотя они проживают в Рязани.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. По данным следствия, с 2017 по 2024 год Цаликов мог создать преступное сообщество, участники которого, как утверждается, похищали бюджетные средства, занимались легализацией незаконных доходов и получали взятки. Ему вменили больше 15 преступных эпизодов, включая коррупционные.

