Музеи, театры, концерты: куда пойти в Москве на выходные 14–15 марта

В Москве 14–15 марта будет работать выставка в «Мультимедиа-арт-музее»

Сервис «Мосбилет» подготовил подборку культурных мероприятий, которые пройдут в столице 14 и 15 марта. В афишу вошли концерты, спектакли, выставки, лекции и экскурсии для посетителей разных возрастов. Список мероприятий опубликован на портале mos.ru.

Музыка

Музыкальная программа выходных включает выступления молодых исполнителей и известных музыкантов. Так, 14 марта в 13:00 в концертном зале «Зарядье» состоится концерт стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Перед зрителями выступят хор «Акварель» детской школы искусств № 1 имени Георгия Свиридова, а также ансамбли музыкальных школ Москвы и Подмосковья.

В этот же день Московский международный дом музыки представит концертную программу «Рыцари» из серии «Лучшие сказки нашего детства». Постановка объединит симфоническую музыку, хоровое исполнение и песочную анимацию. Актриса Светлана Тимофеева-Летуновская прочитает средневековые сказания под сопровождение оркестра и гуслей, а художница Алла Филиппова создаст визуальные образы с помощью песочной графики.

Любителям классической музыки предложат программу и в воскресенье. В Баженовском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» 15 марта в 16:00 пройдет концерт из цикла «Классика в Царицыне». В исполнении музыкантов прозвучат произведения испанских композиторов Пабло де Сарасате, Энрике Гранадоса и Мануэля де Фальи, а также фрагменты из оперы «Кармен». Позднее, в 19:00, в зале «Зарядье» выступит пианист Сергей Каспров с сольной программой, посвященной музыкальному диалогу эпох барокко и романтизма.

Выходные всей семьей

Для семейной аудитории подготовлены образовательные и интерактивные события. Московский музей современного искусства 14 марта проведет детскую экскурсию «По следам усатых и хвостатых». Участники узнают, как художники изображали животных на картинах, а затем создадут собственные рисунки — реальных или фантазийных зверей. В тот же день в Музее истории Лефортово пройдет лекция «Ботаника в искусстве», посвященная растениям, изображенным в художественных произведениях.

В «Мультимедиа-арт-музее» в течение обоих дней будет работать вторая международная биеннале «Искусство будущего». Экспозиция объединяет проекты, посвященные технологиям индустрии 4.0 и 5.0 — нейросетям, робототехнике, 3D-печати и цифровой анимации. Авторы работ исследуют влияние технологических изменений на общество и повседневную жизнь человека.

В завершающие дни пройдет и выставка в Музее Москвы, посвященная повседневной жизни столицы конца XIX — начала XX века. В экспозицию вошло более 160 редких фотографий из музейных фондов, на которых запечатлены городские улицы, первые трамваи, купеческие кварталы и доходные дома.

Театр

Театральные площадки также представят несколько премьер и репертуарных постановок. Московский академический театр сатиры 15 марта покажет спектакль «На бойком месте» по пьесе Александра Островского. Действие разворачивается на постоялом дворе и строится вокруг запутанной истории человеческих слабостей и обмана.

Для семей с детьми Театр кошек Куклачева подготовил постановку «Я — клоун, или Котостройка», посвященную легендам мировой клоунады — Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и Гроку. Перед началом спектакля зрителям предложат экскурсию по музею театра.

Еще одну зрелищную постановку представит Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Спектакль «Багдадский вор и черная магия» сочетает музыку, танцы, сценические трюки и элементы видеоарта. В постановке звучат песни композитора Давида Тухманова на стихи Юрия Энтина, а зрители становятся участниками театрального действия.

