«Не хотела, чтобы она была одна»: мать убила дочь-инвалида из страха перед будущим

Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Жертва с рождения не могла двигаться и говорить.

Зачем мать убила свою дочь-инвалида

В Японии мать убила дочь-инвалида из страха перед ее будущим

В Японии задержали 58-летнюю Чиеко Сайто по подозрению в преднамеренном утоплении своей 29-летней дочери Каны, прикованной к постели. Об этом сообщает Japan Today.

По данным правоохранительных органов, преступление было совершено ранним утром 8 марта. Сайто насильно погрузила голову дочери в пластиковый контейнер для одежды, наполненный водой.

В полицию обратился сосед семьи, которому женщина позвонила около шести часов утра и попросила зайти, намекнув на случившееся несчастье.

Свидетель обнаружил хозяйку дома в шоковом состоянии — она сидела в углу комнаты в полностью промокшей одежде, дрожала от холода и плакала. Как передает телеканал NTV, женщина сразу призналась соседу.

«Кана мертва, это сделала я», — сказала Сайто.

Прибывшие на место медики и полицейские подтвердили смерть девушки. Причиной жестокого поступка стала глубокая депрессия и пессимизм матери относительно дальнейшей судьбы ее ребенка.

Погибшая с рождения страдала тяжелой формой инвалидности, практически не могла двигаться и не владела речью. Сайто заявила на допросе, что ее мучил вопрос о том, кто будет заботиться о дочери после ее собственной смерти.

«Я не хотела, чтобы Кана осталась одна и умирала в одиночестве. Я планировала уйти из жизни вместе с ней, но не смогла довести задуманное до конца», — призналась женщина.

