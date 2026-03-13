Юбилейный 100-миллионный пользователь MAX получил в подарок путешествие по России

Аудитория мессенджера MAX достигла уже ста миллионов. Юбилейным пользователем стала 23-летняя девушка из Тулы. Ее пригласили в офис компании, где устроили целую экскурсию. А еще вручили подарки. Главный сюрприз — сертификат на путешествие по России номиналом в один миллион рублей.

«Мы очень рады, что мы дожили до этого момента, что вы нас выбрали как основной инструмент общения. И в преддверии лета хотим подарить вам сертификат для реализации вашей мечты — чтобы вы куда-нибудь съездили в путешествие по России», — поздравил девушку вице-президент VK, руководитель проекта MAX Фарит Хуснояров.

«Частотность использования сервера ежедневно растет. Каждый день мы видим прирост на несколько процентов. Вырастает и количество сообщений отправляемых в среднем на одного человека, и количество совершаемых звонков», — добавил Хуснояров.

Девушка призналась, что еще не решила, куда поедет. Но добавила, что заветная мечта — увидеть Камчатку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.