Юбилейный 100-миллионный пользователь MAX получил в подарок путешествие по России

Эфирная новость 26 0

Жительница Тулы еще не выбрала направление для поездки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Аудитория мессенджера MAX достигла уже ста миллионов. Юбилейным пользователем стала 23-летняя девушка из Тулы. Ее пригласили в офис компании, где устроили целую экскурсию. А еще вручили подарки. Главный сюрприз — сертификат на путешествие по России номиналом в один миллион рублей.

«Мы очень рады, что мы дожили до этого момента, что вы нас выбрали как основной инструмент общения. И в преддверии лета хотим подарить вам сертификат для реализации вашей мечты — чтобы вы куда-нибудь съездили в путешествие по России», — поздравил девушку вице-президент VK, руководитель проекта MAX Фарит Хуснояров.

«Частотность использования сервера ежедневно растет. Каждый день мы видим прирост на несколько процентов. Вырастает и количество сообщений отправляемых в среднем на одного человека, и количество совершаемых звонков», — добавил Хуснояров.

Девушка призналась, что еще не решила, куда поедет. Но добавила, что заветная мечта — увидеть Камчатку.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:05
Красота вне времени: как Ирина Алферова стала символом целой эпохи
19:45
Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта
19:26
Юбилейный 100-миллионный пользователь MAX получил в подарок путешествие по России
19:25
Израиль за последние две недели нанес более семи тысяч ударов по Ирану
19:21
«Сначала бил, потом снимал на камеру»: жена Алибасова-младшего подала на мужа заявление в полицию
19:16
ЮНЕСКО подтвердила повреждения объектов мирового наследия в Иране

Сейчас читают

Лечение ментальных проблем сексом: психотерапевт насиловал пациенток
Нанесла 32 удара: дальнобойщица зарезала двух мужчин в Подмосковье
«Политика превыше всего»: почему ЕС не отменит санкции против России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео