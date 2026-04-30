Российские войска освободили Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР. Об это сообщило Минобороны России.

В сводке военного ведомства также сообщается, что за прошедшие сутки ВС РФ поразили энергетическую инфраструктуру противника, сбили два снаряда HIMARS западного производства, семь управляемых авиабомб и 571 беспилотник ВСУ.

Потери украинской стороны составили порядка 1 125 боевиков за сутки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

