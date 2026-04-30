«Словно мышь в ловушке»: ранчо Эпштейна хранит не меньше тайн, чем его остров

Диана Кулманакова
Журналистское расследование пролило свет на странные совпадения при строительстве объекта.

Что происходило на ранчо финансиста Джеффри Эпштейна

Фото: www.globallookpress.com/Epstein Estate/House Oversight

Blast: ранчо Эпштейна использовалось для шпионажа за ядерными лабораториями США

Ранчо в Нью-Мексико, принадлежавшее финансисту Джеффри Эпштейну, могло использоваться для шпионажа за американскими ядерными лабораториями. Об этом сообщает The Blast.

Журналистка Алиса Вальдес-Родригес провела расследование и выяснила, что поместье было возведено компанией Bradbury Stamm, которая специализируется на крупных государственных и военных заказах. Она подчеркнула, что все выводы основаны на открытых данных.

По ее мнению, выбор такого подрядчика для частного дома выглядит крайне подозрительно. Особенно с учетом того, что объект расположен между двумя секретными научными центрами США.

Параллельно с журналистским расследованием стали известны новые показания жертв. Одна из женщин рассказала о пребывании на ранчо Эпштейна.

«Я была словно мышь в ловушке, ожидая стука в дверь, означавшего вызов», — отметила она.

По ее словам, фраза о готовности хозяина к массажу всегда была лишь кодом для сексуального насилия. Оно продолжалось до тех пор, пока Эпштейн не оставался удовлетворенным.

Дополнительные детали озвучила конгрессвумен Мелани Стэнсбери, сославшись на свидетельства одного из пострадавших мужчин. Тот заявил, что его накачали наркотиками и перевезли на ранчо в Нью-Мексико, где он стал свидетелем издевательств над другими молодыми людьми.

Стэнсбери назвала Эпштейна и его соучастницу Гилейн Максвелл «серийными насильниками» и «суперхищниками». Конгрессвумен отметила, что подобная деятельность была основой их образа жизни.

