Гитару Дэвида Гилмора из Pink Floyd продали за 14 миллионов долларов

Светлана Стофорандова Журналист

Она стала самым дорогим музыкальным инструментом в мире.

Легендарную электрогитару Black Strat, принадлежавшую бывшему фронтмену Pink Floyd Дэвиду Гилмору, продали за 14 миллионов долларов (более миллиарда рублей. — Прим. ред.). Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Это самая высокая цена, которую когда-либо платили за электрогитару. Инструмент Гилмора более чем в два раза превысил ценовой рекорд рок-музыканта Курта Кобейна. Его гитару в 2020 году купили за шесть миллионов долларов (почти 500 миллионов рублей. — Прим. ред.).

Гитара была произведена компанией Fender в 1969 году. Дэвид Гилмор использовал ее при записи культовых альбомов Pink Floyd, ставших классикой мирового рока: The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals и The Wall.

Помимо электрогитары на аукционе также была продана гитара вокалиста группы Grateful Dead Джерри Гарсии за десять миллионов долларов (около 800 миллионов рублей. — Прим. ред.). Организаторы заявили, что часть вырученных средств будет направлена на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после продажи гитары Курта Кобейна на торгах инструмент пополнил коллекцию Лондонского музыкального колледжа. Пожертвование сделал американский актер Питер Фридман.

