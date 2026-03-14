«Я под защитой»: Катя Лель заявила о своих сверхспособностях

Катя Лель раскрыла наличие у себя сверхспособностей

Певица Катя Лель раскрыла, что обладает сверхспособностями: она лечит бессонницу и головную боль. Об этом Заслуженная артистка России рассказала в интервью с Общественной Службой Новостей. По словам певицы, дар от вселенной помогает ей защищаться от дурного глаза и противостоять любой злой энергии.

Долгое время Лель молчала о своих способностях, но теперь, когда к ней стали обращаться за помощью, решила раскрыть тайну десятилетий. Артистка отметила, что многие просят ее помочь улучшить самочувствие, например, избавить от бессоницы или головых болей.

«По этой причине могу сказать, что мне никакие атрибуты и защиты не нужны, потому что я и так под защитой», —делилась Лель.

Как отметила сама певица, благодаря сверхспособностям, она легче проходит жизненные трудности и без особых сложностей преодолевает даже самые непростые испытания, даже слишком неожиданные.

До этого в феврале Катя Лель предсказала наступление эры божественных союзов в 2026 году.

По словам исполнительницы «Мой мармеладный», в этом году людям нужно особенно излучать свет, благодарность и любовь, осознавая свою связь с коллективным разумом вселенной — 2026 обещает быть трансформационным годом и годом обновлений.

