Туристическим агентствам в Румынии запретили продавать билеты в Москву

Сергей Добровинский

Посол РФ в республике отметил, что это уже не первый акт целенаправленного давления на операторов.

Можно ли поехать из Румынии в Москву

Турагентствам в Румынии запретили продавать поездки в Москву. Об этом заявил посол РФ в республике Владимир Липаев в интервью ТАСС.

Как отметил дипломат, румынские власти целенаправленно осуществляют давление на турфирмы, чтобы принудить их отказаться от сотрудничества с Россией.

Липаев также напомнил, что это не единственное искусственно созданное препятствие российско-румынскому туристическому сотрудничеству. Уже ограничен доступ к банковским услугам, а свободно передвигаться внутри Шенгенской зоны россиянам больше нельзя. Блокируется культурный духовный обмен — Российский центр науки и культуры вынудили закрыться, также была упразднена школа при российском посольстве.

Посол констатировал, что Бухарест очень вольно трактует положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Одновременно с этим проводятся политические провокации. В ноябре 2025 года посол России в Румынии был приглашен в местное Министерство иностранных дел, где ему показали обломки якобы российского беспилотного летательного аппарата, упавшего на территории республики.

12:58
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к продовольственному кризизу
12:38
Путин поздравил с днем рождения Наину Ельцину
12:19
На Земле началась первая продолжительная магнитная буря весны
12:03
«В горы пепла»: в Иране рассказали, как ответят США на удары по энергообъектам
11:46
Туристическим агентствам в Румынии запретили продавать билеты в Москву
11:26
Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 миллиона рублей

Сейчас читают

«Нужно молиться»: Дейнега призвала поддержать Лерчек в борьбе с раком
Вы тоже «сумасшедший»? Что такое весеннее обострение и кто ему подвержен
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео