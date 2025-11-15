В посольстве РФ в Румынии отреагировали на обвинения в атаке БПЛА

Обвинения России в нарушении воздушного пространств Румынии являются необоснованными и несуразными. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Посол России в Румынии был приглашен в МИД страны 14 ноября, где ему продемонстрировали обломки якобы российского беспилотника, упавшего на румынскую территорию.

«В качестве доказательств были предъявлены обломки и фотографии беспилотного летательного аппарата, якобы „упавшего“ на румынскую территорию в ходе налета на объекты гражданской инфраструктуры на Украине», — отметили в диппредставительстве.

Российские дипломаты указали своим румынским коллегам, что гражданские объекты никогда не были целью вооруженных сил России. Кроме того, обломки беспилотников не являются доказательствами, так как представители Румынии не предоставили данных о месте взлета дрона, а также о его маршруте.

К тому же в посольстве отметили, что БПЛА был сбит силами ПВО. Это следует из характеров повреждений на обломках. Такое могло произойти, по словам дипломатов, только за пределами воздушного пространства Румынии, что полностью исключает возможность того, что Россия каким-либо образом угрожает Бухаресту.

«Румынской стороне они (Условия достижения мира на Украине. — Прим. Ред.) прекрасно известны, поэтому показные спектакли с выдвижением несуразных и необоснованных обвинений в адрес Российской Федерации являются в высшей степени неуместными», — заключили в диппредставительстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США допустили причастность Украины к атакам на НПЗ Венгрии и Румынии.

