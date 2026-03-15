«Обязана проходить ТО»: Мария Аронова о состоянии здоровья

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Актриса опровергла слухи о своем неутешительном диагнозе и перекрестилась.

Мария Аронова рассказала, что регулярно проходит медицинские обследования

Народная артистка России Мария Аронова регулярно проходит медицинское обследование. Об этом кинозвезда рассказала на премьере фильма «Новая теща» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Когда ты отвечаешь за свою семью, ты обязан раз в год, два раза в год обязательно проходить некое ТО (технический осмотр — Прим. ред.), потому что ты же как машина. Масло поменять, фильтр поменять», — пошутила артистка.

Также Мария Аронова опровергла слухи о своей икоте. Ранее ряд источников заявил, что актриса якобы обратилась к медикам с жалобами на долгие и тяжелые приступы икоты. Однако артистка заявила, что никогда не страдала таким недугом.

«Очень печально, что люди, выдающие какую-то информацию про известного человека, находятся в стенах больницы. Потому что больница гениальная и врачи чудесные. Это неправда абсолютная», — подчеркнула Аронова.

Ранее Мария Аронова в разговоре с 5-tv.ru пригрозила обидчикам своих детей. Актриса призналась, что страшна в ярости, если речь заходит о защите детей.

