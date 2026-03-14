«Будут ждать момента»: Вучич заявил о планах Хорватии и Албании напасть на Сербию
Со слов президента страны, к атаке может присоединиться и Косово.
Хорватия, Албания и Косово намерены напасть на Сербию. С таким заявлением выступил президент страны Александр Вучич в эфире телерадиокомпании RTS.
«Они формируют союз, чтобы атаковать нас. Они будут ждать момента крупного конфликта между европейцами и русскими, а также еще более масштабного на Ближнем Востоке», — заявил политик.
Между делом, Вучич подтвердил наличие у Сербии гиперзвуковых баллистических ракет, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 400 километров. При этом, глава страны подчеркнул, что сама Сербия не собирается нападать на другие государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича.
Операция прошла в городе Кралево, примерно в 200 километрах к юго-западу от Белграда, совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации. Задержанных арестовали на 48 часов.
По данным следствия, с декабря 2025 года по февраль 2026 года подозреваемые 1975 и 1983 годов рождения обсуждали планы насильственной смены конституционного строя.
