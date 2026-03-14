Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 175 0

Последние годы актриса провела вдали от камер и шумных премьер.

Умерла актриса Людмила Аринина — подробности, причины смерти

Фото: Кадр из к/ф «На всю оставшуюся жизнь», реж. Пётр Фоменко, 1975г.

Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина. Ей было 99 лет. Об уходе актрисы сообщили в мастерской Петра Фоменко.

«Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер. Но за этой тишиной стояла огромная жизнь, вместившая и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами», — говорится в сообщении.

Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года. В 1948 году окончила ГИТИС. Работала в драмтеатрах Могилевской, Кемеровской, Челябинской и Ленинградской областей. С 1969 года ее приняли в труппу Московского областного государственного театра имени А. Н. Островского, а с 1999 года она примкнула к «Мастерской Петра Фоменко». На счету актрисы более 100 ролей в театре и кино. В 1976 году Аринина получила звание Заслуженной артистки РСФСР.

Зрители могут помнить ее по эпизодическим ролям в картинах «Мама вышла замуж», «Белорусский вокзал», «Гостья из будущего», «Запомните меня такой», сериале «Склифосовский» и многих других.

Артистка активно снималась до 2016 года.

