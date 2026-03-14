Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Москве мошенник

Алексей Мокряков
Им оказался 20-летний мужчина, приехавший в столицу из Кисловодска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Задержан подозреваемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы. По данным источника 5-tv.ru, это 20-летний россиянин, приехавший в столицу из Кисловодска. Прежде сообщалось, что ему удалось похитить из квартиры убитой несколько тысяч долларов США наличными, а также инвестиционные монеты из драгоценных металлов.

Мужчина был задержан на Нижегородском шоссе в Москве. Правоохранительные органы уже возбудили в отношении него уголовное дело об убийстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники убили женщину на северо-западе Москвы. Как сообщил наш источник, они обманули ее дочь. Мошенники потребовали девушку открыть дверь их с мамой квартиры «сотруднику органов» и предоставить доступ к сейфу. Оказавшись внутри преступник набросился с ножом на мать девушки.

На теле женщины, которую обнаружили в квартире полицейские, зафиксированы многочисленные ножевые ранения. Также в квартире находился сейф со следами взлома.

