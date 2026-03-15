«Мышление по счетчику»: искусственный интеллект может стать новой коммунальной услугой

Глава OpenAI Сэм Альтман, на сегодня самой раскрученной нейросети, заявил перед инвесторами: машинное мышление станет коммунальной услугой. Как вода. Как электричество. Люди будут покупать интеллект по счетчику.

Инвесторы ответили аплодисментами и направили еще 110 миллиардов долларов на строительство дата-центров — то есть тех самых «мозгов», которые мы будем брать у них в пользование. Но и это не предел. Что, если ИИ заменит самого человека?

В конце декабря компания Цукерберга получила патент № US 12513102B2. Название — нейтральное: «Симуляция пользователя социальной сети с помощью языковой модели». А вот суть патента шокирует: речь о цифровых зомби.

Система обучается на всем цифровом следе — постах, лайках, манере переписки, голосовых сообщениях — и создает бота, действующего от имени человека: комментирует, отвечает, имитирует голос. Когда? Цитирую: «Когда пользователь надолго потерял активность или умер».

Бизнес-логика железная: мертвый пользователь — убытки, воскресший — прибыль. Но если хотите мое мнение: когда мышление продается по счетчику, а присутствие симулируется после смерти — вопрос уже не про технологии. Вопрос про то, что именно считается человеком. Пожалуй, этому и надо учить со школы. Тему продолжит корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Этой сцене из легендарного фильма почти сто лет, но она стала пророческой. Тогда монстра на экране создавали из плоти и крови. А сегодня из пикселей. Только роль Бога примеряют на себя уже не безумные ученые, а корпорации.

Компания Meta*, признанная экстремистской в России, которой принадлежат запрещенные Instagram** и Facebook**, решила проверить, насколько трудно быть богом. Запатентовала технологию, которая копирует человека в сети, если его уже нет в живых. И это будет полноценный виртуальный двойник по образу и подобию, с имитацией тех же мыслей и чувств, которые были при жизни.

«Это еще одна идея, похожая на эту безумную метавселенную, которая пришла в голову Цукербергу. Я думаю, что это вымогательство, это опасно, и это очередная афера. Видит Бог, у нас достаточно мошенников», — говорит экономист Чарльз Ортелл.

Нейросеть поглощает цифровой след. Каждый лайк, переписки, геолокации, фото и видео, которые когда-либо выкладывались в сеть, будут изучены и использованы. Чтобы после смерти человека уже программа продолжила вести аккаунт от лица покойника. Привет с того света.

«Человек остается, с одной стороны, человеком, а с другой стороны, технический, интеллектуальный прогресс его тревожит. Мы понимаем, что это за пророчества», — сказал скульптор Владимир Суровцев.

Но такие технологии уже давно не сенсация. Изначально вообще все придумывалось в образовательных целях.

Технология голограмм уже давно используется в музеях, позволяя нам увидеть и даже «оживить», например, какое-нибудь историческое событие и даже личность. Сегодня такие эффекты, объединенные с нейросетью, проникает в частную жизнь.

Сегодня это превратилось в так называемый «Грифтэк», индустрию горя. Рынок, который во всем мире растет быстрее, чем ритуальные услуги.

Дарья Донцова, автор трехсот романов, она написала тысячи характерных персонажей. И уверена, что такой цифровой подход к воскрешению души, по мнению, обесценивает жизнь и стремления человека к созданию чего-то своего, авторского.

«И никакие вот эти аватары или что-нибудь это никоим образом ничего не решает. Аватар вас не обнимет, аватар вас не утешит, аватар вам не поможет», — отметила писательница Дарья Донцова.

Мы провели эксперимент, показали блогеру-миллионнику Ольге Берек ее цифрового двойника. У нее такой большой след в сети, что нейронке не составило труда на него выйти.

Нейросеть создает вокруг себя горы мусорного контента, в который может поверить живой человек. И даже близкие Ольги, которым мы показали результат, нашли не только отличия, но и сходство.

И это была упрощенная копия, созданная всего за несколько часов. А насколько точным будет продукт гигантской технологической корпорации.

«Платить деньги аватару, чтобы он давал советы. Ребята, ну давайте как-то побережем свои деньги. Мы и так их уже раздаем налево и направо. Да, в сети особенно вам пишут и говорят: «Я там такой-то, такой-то, переведи мне деньги». — отметила президент национальной ассоциации блогеров Ольга Берек.

Сейчас люди все больше оживляют изображения ушедших родственников, чтобы лишний раз увидеть их улыбку. Писатель Олег Рой признался: после смерти сына он обратился к искусственному интеллекту. С помощью программы писатель оживил старые фотографии погибшего сына.

«Фильм мне принес очень много добрых чувств внутри. Плохо ли, хорошо ли это? Безусловно. Помог ли мне в этом искусственный интеллект? Да, помог. Так что каждый, опять же, выбирает для себя», — заметил писатель Олег Рой.

Но на цифровой спиритический сеанс писатель не готов. По его словам, технологии могут утешить, но могут и поработить.

«Представляете, я уже давно там, ко мне не заросла народная тропа, а где-то здесь орудует мой аватар, который продолжает давать советы от Олега Роя. Это не мысли Олега Роя, это GPT-чат, который отвечает на ваши вопросы. Это и есть та самая деградация, о которой мы говорим», — сказал писатель Олег Рой.

«Это общение будет затягивать человека. И понятно, что здесь человека ввергают в иллюзию, то есть он уходит от реальности. Вот это вот для духовной жизни очень опасно», — говорит протоиерей Валерий Духанин.

Для бизнеса цифровой мертвец — идеальный продавец, который может всучить близким что угодно. А цифровые копии мертвых блогеров-миллионников, лидеров мнений, погибших популярных политиков — могут манипулировать массами. Например, аккаунт убитого за радикальные взгляды Чарли Кирка в запрещенной соцсети Instagram* до сих пор сохраняет четырнадцать миллионов подписчиков. После гибели аудитория только выросла: миллионы смотрят старые видео, слушают подкасты, цитируют его слова.

«Можно создавать абсолютно фальшивые реальности. И люди могут ему верить, даже я поверю, порой виртуального от живого сложно отличить. Мы даже не представляем, на что способна эта технология. Как она будет менять общество, манипулировать мнением миллионов», — объяснил журналист Джон Вароли.

Запрещенную сеть Instagram**, которая принадлежит все той же экстремистской Meta*, уже критиковали за то, что каждое фото, выложенное в соцсеть, автоматически становится собственностью корпорации. В случае с новой технологией пока не понятно, будут ли спрашивать согласие на оживление при жизни. Есть шанс, что мертвые души будут возвращаться по умолчанию.

* — внесена в перечень террористов и экстремистов.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

