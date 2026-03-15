Россиян предупредили о праве работодателя уволить сотрудника за токсичность

Роскачество: сотрудника могут уволить за последствия токсичного поведения

Работодатель имеет право уволить сотрудника за последствия токсичного поведения, хотя самого понятия «токсичность» в Трудовом кодексе нет. Об этом рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с изданием Lenta.ru.

Эксперт отметила, что Трудовой кодекс содержит закрытый перечень причин для расторжения договора по инициативе работодателя. Среди них — неоднократное неисполнение обязанностей, грубые проступки, появление на работе в состоянии опьянения, разглашение коммерческой тайны. Понятия «токсичное поведение» в этом списке нет.

Однако, по словам Ганькиной, это не значит, что компания обязана терпеть сотрудника, который портит атмосферу в коллективе.

«На практике токсичность почти всегда проявляется через конкретные действия, которые уже могут квалифицироваться как дисциплинарные нарушения», — пояснила специалист.

Ключевую роль для работодателя играет юридическая фиксация нарушений: служебные записки, акты, жалобы коллег или иные внутренние документы. После этого компания вправе применить дисциплинарное взыскание.

Если нарушения повторяются, появляется законное основание для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

Ганькина также обратила внимание на роль корпоративного кодекса этики. Все больше работодателей закрепляют в локальных актах правила деловой коммуникации и стандарты взаимодействия.

По словам эксперта, токсичное поведение одного сотрудника способно серьезно повлиять на эффективность всей команды.

«Когда в коллективе присутствует постоянный источник конфликтов и негатива, сотрудники начинают избегать взаимодействия, снижается доверие внутри команды, а сильные специалисты нередко принимают решение уйти», — заключила представитель Роскачества.

