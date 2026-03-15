При столкновении трамваев в Москве пострадали 17 человек

Элина Битюцкая
Авария произошла в тоннеле под каналом имени Москвы в районе Покровское-Стрешнево, одного пострадавшего пришлось деблокировать спасателям.

При столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы пострадали 17 человек, среди них трое детей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Авария произошла утром 15 марта на улице Водников в районе Покровское-Стрешнево, в тоннеле под каналом имени Москвы. По предварительным данным, один из трамваев сошел с рельсов. Удар был такой силы, что водителя зажало в кабине, его пришлось деблокировать специалистам.

На месте происшествия работают 20 машин скорой помощи, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Движение транспорта с улицы Свободы на Волоколамское шоссе полностью перекрыто, трамвайные пути заблокированы в обе стороны.

В столичном Дептрансе сообщили, что в районе остановки «Канал имени Москвы» задерживаются трамваи № 6, маршрут временно изменен.

Ранее девять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Москве.

При столкновении трамваев в Москве пострадали 17 человек
