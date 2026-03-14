Девять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Москве

Лилия Килячкова
Авария произошла на Калужском шоссе.

Девять человек пострадали в результате ДТП с участием экскурсионного автобуса в Москве. Об этом агентству ТАСС сообщили в оперативных службах.

Авария произошла на Калужском шоссе. Водителю микроавтобуса Volkswagen стало плохо за рулем, и он на ходу задел экскурсионный автобус, который вез детей. Транспортное средство от удара развернуло, после чего в него врезались еще несколько машин.

Пострадали девять человек, из которых шесть — пассажиры микроавтобуса. Они госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, в Volkswagen находились граждане Киргизии, которые ехали на работу. В экскурсионном автобусе пострадали трое, двое из которых дети. Уточняется, что пострадавшие из автобуса от госпитализации отказались.

На месте ДТП работают оперативные службы. В этом районе затруднено движение, поскольку перекрыты четыре полосы движения из пяти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи в Краснодаре. Среди них есть две 17-летние девушки. Автомобиль медбригады проехал на красный сигнал светофора, у него были включены проблесковые маячки и аудиосигналы. В скорую врезался автомобиль Haval под управлением 43-летнего мужчины — он ехал по улице Северной со стороны улицы Янковского в сторону улицы Садовой.

11:26
Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 миллиона рублей
11:08
Девять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Москве
11:00
Экипаж Су-34 ударил по скоплению живой силы ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11:00
«Брили налысо, били битами»: как россиянок превращают в рабынь в Азии
10:47
В Тамбовской области ФСБ задержала иностранца за призывы к террору
10:28
В ходе конфликта в Иране погибли 13 военных США

Сейчас читают

«Нужно молиться»: Дейнега призвала поддержать Лерчек в борьбе с раком
Вы тоже «сумасшедший»? Что такое весеннее обострение и кто ему подвержен
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео