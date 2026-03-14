Девять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Москве

Девять человек пострадали в результате ДТП с участием экскурсионного автобуса в Москве. Об этом агентству ТАСС сообщили в оперативных службах.

Авария произошла на Калужском шоссе. Водителю микроавтобуса Volkswagen стало плохо за рулем, и он на ходу задел экскурсионный автобус, который вез детей. Транспортное средство от удара развернуло, после чего в него врезались еще несколько машин.

Пострадали девять человек, из которых шесть — пассажиры микроавтобуса. Они госпитализированы в медицинское учреждение. По предварительным данным, в Volkswagen находились граждане Киргизии, которые ехали на работу. В экскурсионном автобусе пострадали трое, двое из которых дети. Уточняется, что пострадавшие из автобуса от госпитализации отказались.

На месте ДТП работают оперативные службы. В этом районе затруднено движение, поскольку перекрыты четыре полосы движения из пяти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре человека пострадали в аварии с участием машины скорой помощи в Краснодаре. Среди них есть две 17-летние девушки. Автомобиль медбригады проехал на красный сигнал светофора, у него были включены проблесковые маячки и аудиосигналы. В скорую врезался автомобиль Haval под управлением 43-летнего мужчины — он ехал по улице Северной со стороны улицы Янковского в сторону улицы Садовой.

