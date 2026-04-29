Как в «Терминаторе»: Илон Маск предрек человечеству гибель от ИИ

Мария Гоманюк
Более желательным ориентиром должен быть мир, похожий на «Звездный путь» Джина Родденберри.

Почему Илон Макс считает искусственный интеллект угрозой

Маск: развитие ИИ может закончиться гибелью человечества

Американский предприниматель Илон Маск заявил в суде, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к гибели человечества, если технологии выйдут из-под контроля. Об этом он сказал в рамках разбирательства по своему иску против организации OpenAI, как передал CNN.

По словам Маска, именно опасения из-за возможных рисков ИИ подтолкнули его к созданию некоммерческой организации, которая должна была заниматься безопасными и открытыми системами.

Предприниматель пояснил, что не хотел бы, чтобы развитие ИИ пошло по сценарию фильма «Терминатор». По его мнению, более желательным ориентиром должен быть мир, похожий на «Звездный путь» сценариста и продюсера Джина Родденберри.

«Он может убить нас всех. Мы не хотим, чтобы все закончилось, как в „Терминаторе“. Мы хотим, чтобы все закончилось, как в „Звездном пути“ Джина Родденберри», — привел сравнение предприниматель.

Известно, что в финале первого фильма «Терминатор» Сара Коннор заманивает Т-800 под гидравлический пресс. Один рычаг превращает корпус машины в смятую конструкцию, уничтожая ее процессор, сервоприводы и управляющие узлы. Из-за этого восстановление невозможно, миссия Скайнет проваливается.

В иске Маск обвинил OpenAI, ее генерального директора Сэма Альтмана и президента Грега Брокмана в обмане и отходе от первоначальной некоммерческой миссии компании.

Бизнесмен потребовал от OpenAI компенсацию в размере 130 миллиардов долларов. Также он настаивал, чтобы компания вернулась к некоммерческой структуре, а Альтмана и Брокмана исключили из совета директоров.

В последние годы Маск подал против OpenAI не менее четырех исков. Он также заявлял, что еще в 2015 году обсуждал с Альтманом, как защитить ИИ от использования «плохими парнями».

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Маск положительно оценил теорию советского ученого о развитии цивилизаций.

