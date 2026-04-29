В Нижнем Новгороде при пожаре погибли 200 собак

В Ленинском районе Нижнего Новгорода в результате сильного пожара в надворной постройке погибли порядка 200 собак. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Нижегородской области в канале в мессенджере МАКС.

По информации регионального управления МЧС РФ, первые спасательные расчеты прибыли на место происшествия в момент интенсивного горения. Площадь распространения пламени составила 50 квадратных метров.

О катастрофическом числе жертв среди питомцев спасателям сообщила владелица сгоревшего объекта.

«Со слов хозяйки в результате пожара предположительно погибло 200 собак», — говорится в сообщении МЧС.

Задействовано шесть единиц техники и 30 человек личного состава. По данным МЧС, причиной возгорания стали нарушения при топке печи.

