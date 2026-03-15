Явка на референдум по новой конституции Казахстана превысила 50%

Лилия Килячкова
Он признан состоявшимся.

Фото: © РИА Новости/Владислав Воднев

Явка на референдум по новой конституции Казахстана по состоянию на 14:00 (12:00 по московскому времени. — Прим. ред.) превысила порог в 50%. Об этом свидетельствует информация на сайте Центральной комиссии республики.

«В общем по стране на 14:00 часов получили бюллетени 6 471 378 граждан, что составляет 51,93% от числа включенных в списки для голосования», — говорится в публикации.

Наиболее высокую долю пришедших избирателей зафиксировали в Абайской области — 61,04%, в Акмолинской — 60,05%, а в Актюбинской — 61,37%. Наименьшая активность, а именно 21,68%, в городе Алма-Ате.

Согласно конституционному закону Казахстана «О республиканском референдуме», он считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более внесенных в списки избирателей. На этот референдум в списки внесли 12 461 796 граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом в конце мая. Визит будет приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое состоится в Астане в конце мая. Ожидается участие всех глав государств-членов объединения. Предыдущий визит президента России в Казахстан проходил в ноябре 2024 года на саммите ОДКБ.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:30
Песков заявил о готовности России оказать Кубе посильную помощь
13:29
В Кремле сообщили об отсутствии информации о переговорах с руководством Telegram
13:25
«Словом можно исцелить»: победивший рак Сафронов поддержал Лерчек
13:23
«Чувство гордости»: члены «Молодой Гвардии» встретили российских паралимпийцев
13:18
Брошенного матерью медвежонка спасли в Хабаровском крае
13:12
Дачников в Подмосковье предупредили о штрафах до миллиона рублей за борщевик

Сейчас читают

Не родственница, но самая близкая: почему Пеговой прочат наследство Арининой
Вопреки санкциям: как наградят российских олимпийцев и паралимпийцев
Лерчек избежит наказания? Что известно о решении суда и какие есть прогнозы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео