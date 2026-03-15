Явка на референдум по новой конституции Казахстана превысила 50%

Явка на референдум по новой конституции Казахстана по состоянию на 14:00 (12:00 по московскому времени. — Прим. ред.) превысила порог в 50%. Об этом свидетельствует информация на сайте Центральной комиссии республики.

«В общем по стране на 14:00 часов получили бюллетени 6 471 378 граждан, что составляет 51,93% от числа включенных в списки для голосования», — говорится в публикации.

Наиболее высокую долю пришедших избирателей зафиксировали в Абайской области — 61,04%, в Акмолинской — 60,05%, а в Актюбинской — 61,37%. Наименьшая активность, а именно 21,68%, в городе Алма-Ате.

Согласно конституционному закону Казахстана «О республиканском референдуме», он считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более внесенных в списки избирателей. На этот референдум в списки внесли 12 461 796 граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом в конце мая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.