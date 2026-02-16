Путин посетит Казахстан с государственным визитом в конце мая

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 70 0

В настоящее время стороны согласовывают точные даты.

Когда Путин посетит Казахстан с государственным визитом

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан предварительно запланирован на конец мая 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора российского лидера с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, состоявшегося 16 февраля.

Накануне посол РФ в Астане Алексей Бородавкин уточнил в интервью ТАСС, что в настоящее время стороны согласовывают точные даты и субстантивное наполнение переговоров.

Визит будет приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое состоится в Астане в конце мая. Ожидается участие всех глав государств-членов объединения.

Предыдущий визит президента России в Казахстан проходил в ноябре 2024 года на саммите ОДКБ. Нынешний государственный визит подчеркивает высокий уровень союзнических отношений и стратегического партнерства между Москвой и Астаной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин находится на связи с делегацией России перед началом переговоров в Женеве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео