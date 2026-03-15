В Узбекистане женщина больше 30 лет прожила с паспортом СССР

Жительница Узбекистана больше 30 лет прожила с советским паспортом и только накануне получила «правильный» документ. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции страны.

В ведомстве пояснили, что 53-летняя Онархол Холдоровна Кубаева, родившаяся в Нуратинском районе, в 1992 году вышла замуж и сменила место жительства. После этого она ни разу не обращалась ни в правоохранительные органы, ни к представителям местной власти, ни в ЗАГС с целью поменять паспорт. Все эти годы женщина жила с документом Советского Союза. Судя по всему, проблем из-за этого у нее не возникало.

После того, как стало известно, что в Узбекистане проживает последний гражданин СССР, то отделы юстиции Узбекистана совместно с подразделениями миграции помогли Кубаевой оформить ID-карту, которая в республике приравнивается к бумажному паспорту.

В Узбекистане выдача первых национальных паспортов началась в 1995 году. С 2011 года в стране перешли на ID-карты.

