Российский горнолыжник Бугаев победил в слаломе на Паралимпиаде-2026

Российский горнолыжник Алексей Бугаев одержал победу в слаломе на зимней Паралимпиаде-2026 в Италии. По сумме двух попыток его результат составил 1 минуту 28,55 секунды.

Бугаев, выступающий в классе для спортсменов с поражением части руки, стал четырехкратным победителем Игр. Ранее на Паралимпиаде-2026 он успел завоевать две бронзовые медали — в гигантском слаломе и скоростном спуске. В копилке атлета также два золота Сочи-2014 и одно в Пхенчхане-2018.

Эта победа стала восьмой для сборной России на текущих Играх. Причем Паралимпиада-2026 считается знаковой для наших спортсменов, так как они впервые с 2014 года выступают под национальным флагом. Всего российскую команду на соревнованиях представляют шесть атлетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что седьмое золото сборной России принесла лыжница Анастасия Багиян, одержав победу в 20-километровой гонке свободным стилем. Спортсменка преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды.

