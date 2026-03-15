«Наши герои»: Дегтярев поздравил российских паралимпийцев

Дегтярев назвал российских паралимпийцев героями

Российские паралимпийцы, завоевавшие на Паралимпийских играх в Италии 12 медалей — герои. Так, министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил наших спортсменов с третьим местом в медальном зачете. Поздравительный текст Дегтярев разместил в Telegram-канале.

«Чемпионы, призеры и участники игр <…> наши герои, которых сегодня чествует вся страна. Выступая в меньшинстве, наша сборная вошла в топ-3 лучших команд с восемью золотыми медалями, одной серебряной и тремя бронзовыми», — написал глава Минспорта.

По словам Дегтярева, Паралимпийские игры 2026 года имеют особое значение для российского спорта, поскольку впервые за 12 лет параатлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и гимном. Михаил Дегтярев отметил, что это стало возможным благодаря тому, что осенью 2025 года Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета голосами большинства стран приняла решение о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России.

Кроме того, министр спорта подчеркнул, что большинство спортсменов на соревнованиях проявляли уважение к национальной символике России, а страна сделала еще один шаг к полноценному возвращению в мировой спорт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сборная России заняла третье место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Команда из шести атлетов уступила лишь спортсменам из Китая и США. Страну представляли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Всего они завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. При этом лыжница Анастасия Багиян одержала сразу три победы.

