«Наши герои»: Дегтярев поздравил российских паралимпийцев

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026.

Михаил Дегтярев поздравил российских паралимпийцев

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дегтярев назвал российских паралимпийцев героями

Российские паралимпийцы, завоевавшие на Паралимпийских играх в Италии 12 медалей — герои. Так, министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил наших спортсменов с третьим местом в медальном зачете. Поздравительный текст Дегтярев разместил в Telegram-канале.

«Чемпионы, призеры и участники игр <…> наши герои, которых сегодня чествует вся страна. Выступая в меньшинстве, наша сборная вошла в топ-3 лучших команд с восемью золотыми медалями, одной серебряной и тремя бронзовыми», — написал глава Минспорта.

По словам Дегтярева, Паралимпийские игры 2026 года имеют особое значение для российского спорта, поскольку впервые за 12 лет параатлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и гимном. Михаил Дегтярев отметил, что это стало возможным благодаря тому, что осенью 2025 года Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета голосами большинства стран приняла решение о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России.

Кроме того, министр спорта подчеркнул, что большинство спортсменов на соревнованиях проявляли уважение к национальной символике России, а страна сделала еще один шаг к полноценному возвращению в мировой спорт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сборная России заняла третье место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Команда из шести атлетов уступила лишь спортсменам из Китая и США. Страну представляли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Всего они завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. При этом лыжница Анастасия Багиян одержала сразу три победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:36
Умер заслуженный артист России Владимир Ершов
19:15
«Наши герои»: Дегтярев поздравил российских паралимпийцев
19:00
Космические зеркала: ученые планируют освещать Землю по ночам
18:47
«Сумасшедшее счастье»: Дима Билан о новом доме
18:20
Иранский снаряд разрушил часть здания в израильском Эйлате
18:00
Детективная головоломка: сможете ли вы вычислить убийцу за короткое время

Сейчас читают

«Он критичен к себе»: группа «Фабрика» о резких высказываниях Губина
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Цвет стройнит, фасон подчеркивает: как подобрать одежду на весну по фигуре и внешности
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео