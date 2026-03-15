Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026

|
Светлана Стофорандова Журналист

В копилке спортсменов 12 наград.

Сколько медалей завоевала Россия на Паралимпиаде-2026

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сборная России заняла третье место в медальном зачете на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Команда из шести атлетов уступила лишь спортсменам из Китая и США.

Всего российские паралимпийцы завоевали 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. При этом лыжница Анастасия Багиян одержала сразу три победы.

Эти Паралимпийские игры стали знаковыми для России, так как впервые с 2014 года российские атлеты принимали участие в соревнованиях с национальным флагом и гимном.

Церемония закрытия Игр пройдет сегодня в Италии. Знаменосцами сборной России будут спортсмены Иван Голубков и Варвара Ворончихина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в 20-километровой гонке свободным стилем на Паралимпийских играх 2026 года. Спортсменка с нарушением зрения преодолела дистанцию за 43 минуты 59,1 секунды. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026
