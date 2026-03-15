Сын бойца ММА Вячеслава Дацика погиб в зоне спецоперации

Сын российского бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика Ярослав погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила газета Спорт-Экспресс со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, 21-летний военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания на запорожском направлении. Причиной стала атака FPV-дрона. По словам очевидца произошедшего, Ярослав Дацик и еще один боец оказались на открытой местности и не успели укрыться от удара беспилотника.

Отмечается, что в феврале 2024 года Ярослав подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону проведения специальной военной операции вместе с отцом. Оба были зачислены в состав 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, подразделение которой дислоцируется в Ульяновске.

Вячеслав Дацик — российский боец смешанных единоборств и боксер, известный под прозвищем «Рыжий Тарзан». За время спортивной карьеры он провел ряд заметных поединков и одержал победы над такими соперниками, как Андрей Орловский, Александр Емельяненко и Антонио Силва.

