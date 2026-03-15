Казахстан утвердил новую конституцию на референдуме

Новую конституцию Казахстана на референдуме поддержали 86,7% граждан

В Казахстане по итогам референдума принята новая редакция конституции. По данным Exit Poll, за нее отдали голоса 86,7% участников референдума. Новые положения начнут действовать с 1 июля 2026 года. Среди ключевых изменений: введение должности вице-президента (заменой государственного советника), замена двухпалатного парламента однопалатным курултаем и корректировка статуса русского языка. Теперь русский язык может использоваться в стране «наряду» с государственным казахским, но не «наравне» с ним, как это было ранее.

Референдум состоялся 15 марта. Это седьмая реформа Основного закона за 35 лет независимости Казахстана и второй конституционный референдум за семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева. Нововведения коснулись 84% текста конституции, а в бюллетенях для голосования был всего один вопрос — принимает человек новую редакцию или нет. Конкретные поправки гражданами республики отдельно не утверждались.

Текст проекта Основного закона был обнародован 12 февраля — его опубликовала «Казахстанская правда». Этот документ принципиально переформатирует систему государственной власти в Казахстане. Прежде всего изменения затрагивают президентские полномочия и требования к кандидатам на этот пост. В появившемся однопалатном курултае будет 145 депутатов, избранный состав будет работать в течение пяти лет. Без одобрения этого органа депутатов нельзя задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности.

Кроме того, вводится Народный совет Казахстана, члены которого будут высказываться по вопросам внутренней повестки, содействовать укреплению национального единства, предлагать законопроекты и общенациональные референдумы. Также новая конституция предполагает запрет на множественное гражданство — нарушение этой нормы повлечет за собой аннулирование казахстанского паспорта.

