Игорь Бутман назвал Ларису Долину королевой джаза на концерте в Москве

|
Андрей Черненко

Певица вышла на сцену под бурные овации.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист России Игорь Бутман на концерте в Москве назвал народную артистку РФ Ларису Долину королевой джаза.

«Мы хотели бы начать нашу программу с одной из самых удивительных артисток в мире… Сегодня мы завершаем наш фестиваль „Триумф джаза“ под номером 26. Я приглашаю на сцену королеву джаза — Лариса Долина!» — сказал Бутман.

Долина вышла на сцену под бурные овации.

С 13 по 15 марта в Международном доме музыки в Москве проходит фестиваль «Триумф джаза». Это российский джазовый фестиваль, который Игорь Бутман основал в 2001 году. За это время на сцене выступали многие зарубежные музыканты, среди которых Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал и другие.

После громкого судебного процесса, связанного с квартирой в Хамовниках, у певицы Ларисы Долиной возникли проблемы с гастрольной деятельностью. С начала года организаторы нескольких крупных концертов отменили или перенесли их на более поздние даты, в частности, на осень. Отсутствие масштабных выступлений может существенно сократить доходы артистки. Тем не менее, продюсер Сергей Дворцов предположил, что потери можно будет компенсировать за счет корпоративных мероприятий, но с некоторыми условиями.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:01
Евтропиев день: как защититься от сглаза 16 марта 2026 года
23:58
Игорь Бутман назвал Ларису Долину королевой джаза на концерте в Москве
23:50
Казахстан утвердил новую конституцию на референдуме
23:30
В Туле произошло возгорание водорода рядом с металлургическим заводом
23:25
«Наступают трудные времена, приближается война»: Орбан уличил Евросоюз в подготовке к опасной авантюре
23:15
«Возвращаться было сложно»: почему Юлия Савичева на год ушла из шоу-бизнеса

Сейчас читают

«Пустое место»: Охлобыстин сравнил мультипликационную графику с некоторыми людьми
«Он критичен к себе»: группа «Фабрика» о резких высказываниях Губина
Цвет стройнит, фасон подчеркивает: как подобрать одежду на весну по фигуре и внешности
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео