Мошенники атакуют маркетплейсы: какие методы воровства они используют

Эксперт «МТС Скоринг» Алешин: маркетплейсы РФ сталкиваются с фальшивыми заказами

Недобросовестная конкуренция и мошеннические схемы омрачают жизнь предпринимателей, работающих через российские маркетплейсы. Убытки из-за злоумышленников несут как продавцы, так и владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об их методах обмана журналистам издания Газета.ру рассказал руководитель продукта «МТС Скоринг» Вадим Алешин.

По его словам, одной из самых распространенных проблем владельцев ПВЗ стали фальшивые заказы. Конкуренты оформляют доставку крупных партий товаров, которые потом, разумеется, никто не забирает. В итоге склад пункта занят, оборачиваемость заблокирована, точка замыкается логистическим коллапсом для конкретной точки. Так поступают не только соперники по рынку, но и так называемые потребители-террористы.

Алешин также отметил, что некоторые поставщики накручивают себе рейтинг через самовыкупы, приобретая товары у самих себя и оставляя положительные отзывы. По мнению эксперта, людей, стоящих за упомянутыми схемами, необходимо вычислять и призывать к ответственности, но стандартные проверки для этого не подходят. Важно находить связи между аккаунтами, например, с помощью анализа больших данных.

Специалист уверен, что сделать борьбу с мошенниками в сфере маркетплейсов более эффективной помогут инструменты предиктивной аналитики. Выводить их на чистую воду нужно в режиме реального времени. В этом также помогут скоринговые системы, анализирующие цифровой след и паттерны поведения. Их также можно настроить на автоматическую блокировку подозрительных операций и предупреждение угроз.

