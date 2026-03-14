Секретные чаты в Telegram: россиян предупредили о новой мошеннической схеме

МВД предупредило о новой схеме обмана с «секретными чатами» в Telegram

Мошенники крадут личные данные пользователей с помощью функции «Секретный чат» в мессенджере Telegram. Об этом сообщило Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России в Telegram-канале.

По информации ведомства, злоумышленники, используя функцию «Секретный чат», создают поддельные сообщения, имитирующие уведомления от службы поддержки мессенджера.

Преступники информируют пользователей, что в их аккаунт якобы был совершен вход с нового устройства. После этого жертве предлагается перейти по ссылке, чтобы подтвердить аутентификацию.

В ведомстве напомнили, что официальные сообщения от мессенджера не приходят в «Секретный чат», они отправляются только в обычный чат с верифицированным аккаунтом сервиса, имеющим синюю галочку. Кроме того, сотрудники техподдержки никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или другие личные данные.

Ранее эксперты компании «Информзащита» рассказали «Известиям», что мошенники стали чаще выдавать себя за менеджеров образовательных программ и онлайн-курсов. За два последних года количество таких преступлений увеличилось вдвое.

Потенциальная жертва, как правило, сама оставляет все контактные данные, заполняя анкету на образовательной платформе, желая пройти тот или иной «бесплатный урок». После регистрации мошенники вступают в диалог с клиентом под видом менеджера. В ходе беседы они убеждают жертву принять участие в бесплатных лотереях или, например, выгодно вложиться в акции малоизвестных компаний. В результате чего человек теряет свои накопления.

