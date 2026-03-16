Золотая «бронза»: как российской сборной на Паралимпиаде удалось стать одной из лучших

Зимняя Паралимпиада в Италии завершилась оглушительным успехом наших спортсменов. Немногочисленная сборная всего из шести атлетов совершила невероятное: стала третьей в медальном зачете, уступив по количеству наград только Китаю и США, за которые выступали в десять раз больше спортсменов. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков — о том, как это было.

Они доказали: возможности российских паралимпийцев ничем и никем не ограничены. Исторический триумф наших атлетов столь ошеломителен, что не заметить его невозможно, как бы ни пытались это делать режиссеры западных трансляций.

Всего шесть российских спортсменов на играх в Италии навсегда перевернули представление о силе, выносливости и воле к победе. При минимальном составе сборной они вошли в тройку лучших команд планеты. Восемь золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые. Третье место в общем зачете. Впереди — только Китай и США, приславшие полноценные сборные в десятки человек. Позади — Франция, Канада, Австрия и даже хозяева Паралимпиады.

«Впервые за 12 лет российские параспортсмены выступали под государственным флагом России. Вся страна болела за наших спортсменов, что помогло им показать высокий результат», — заявил президент Федерации адаптивных спортивных единоборств спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Юрий Румянцев.

Настоящее чудо сотворила полностью лишенная зрения лыжница Анастасия Багиян. Для девушки это первые игры — и сразу три золотые медали. Еще две в копилку сборной принес многократный чемпион мира Иван Голубков. Алексей Бугаев добавил в коллекцию наград «золото» и две «бронзы» в гигантском слаломе.

Еще одна дебютантка — Варвара Ворончихина — завоевала аж четыре медали: «золото» в слаломе и супергиганте, «серебро» в гигантском слаломе и «бронзу» в скоростном спуске.

«Это невероятно. Я так рада слышать мой символ и мой гимн, и это действительно особенно. Я смотрю на своих болельщиков сзади, моих товарищей по команде и моих тренеров, и это так хорошо, и я вижу, как поднимают мой флаг», — поделилась паралимпийская горнолыжница, двукратная чемпионка зимних Паралимпийских игр 2026 года Варвара Ворончихина.

Не обошлось и без мелких пакостей от западных конкурентов, не сумевших доказать превосходство в честной борьбе. Немецкие призеры демонстративно не сняли головные уборы во время исполнения российского гимна и отказались фотографироваться с Анастасией Багиян. Также поступили и чехи. Ворончихина ответила новыми рекордами.

«Большинство спортсменов проявляли уважение к нашей национальной символике, общались и поддерживали друг друга, а отдельные мелкие выходки показали, насколько ничтожно меньшинство, которое пытается обратить на себя внимание», — указано в публикации Telegram-канала «Пулемет Дегтярева».

Дальше всех, как обычно, прыгнул Зеленский. Тот и вовсе наложил санкции на российских чемпионов-паралимпийцев, заявив, что они лично воюют против Киева. И кажется, это тот редкий случай, когда ограниченность — все-таки приговор. Украинская сборная на церемонию закрытия и вовсе не явилась, а Игры назвала «худшими в истории». Видимо, потому что лучшей в них оказалась Россия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.