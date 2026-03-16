Лодки с протестующими перевернулись у берегов Окинавы

Элина Битюцкая
Около 20 участников акции против строительства новой базы США оказались в воде.

Два человека потеряли сознание после того, как две лодки с участниками протеста против переноса американской военной базы перевернулись у побережья Хэноко в японской Окинаве. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел 16 марта около 10:10 утра по местному времени в водах района Хэноко города Наго. Именно там ведутся строительные работы по перемещению авиабазы морской пехоты США Футэнма, сообщает телеканал NHK.

На двух судах находились около 20 протестующих. Все они оказались в море.

Двоих пострадавших доставили в больницу в бессознательном состоянии. Еще более десятка человек получили травмы, не угрожающие жизни, уточнили в экстренных службах.

Береговая охрана и местные пожарные службы продолжают поисково-спасательную операцию и выясняют обстоятельства произошедшего.

База Футэнма расположена в густонаселенном районе города Гинован. Ее перенос в менее населенный район Хэноко обсуждается уже более 20 лет и вызывает массовые протесты местных жителей, которые требуют полностью вывести военный объект за пределы префектуры, в том числе и из-за эскалации на Ближнем Востоке.

