Двух молодых людей задержали в Москве за работу на телефонных мошенников

Дарья Орлова
Криминальный дуэт обеспечивал бесперебойную связь для аферистов, используя сотни сим-карт и специальное оборудование.

В Москве сотрудники правоохранительных органов провели задержание двух 19-летних молодых людей, которые занимались техническим обслуживанием подпольного кол-центра мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанные молодые люди выполняли функции системных администраторов в структуре теневого бизнеса, обеспечивая стабильную работу каналов связи для совершения дистанционных краж. Как уточнили в МВД, мужчины следили за работой GSM-шлюзов и вовремя меняли сотни SIM-карт, чтобы у аферистов была бесперебойная связь с жертвами.

Злоумышленники организовали систему регулярных поставок расходных материалов. Курьеры ежедневно привозили молодым людям до 200 новых сим-карт для поддержания активности кол-центра. При обыске у молодых людей нашли и изъяли три сим-бокса, три GSM-шлюза, а также партию из более чем тысячи сим-карт различных операторов.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика.

