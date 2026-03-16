Обломки ИИ-дрона упали в центре Киева

Элина Битюцкая
Беспилотник предварительно идентифицирован как новая версия «Ланцета», способная автономно искать цели без связи с оператором.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Обломки ударного беспилотника, предположительно оснащенного системой искусственного интеллекта, рухнули утром 16 марта в центре Киева возле монумента Независимости. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным специалистов, опознать дрон позволяют фрагменты с Х-образным хвостовым оперением и толкающим винтом, свойственные беспилотникам типа «Ланцет».

Специалисты, изучающие обломки, обращают внимание на необычную цветную маркировку в виде кругов на крыльях аппарата.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за двое суток на подлете к Москве перехватили около 250 беспилотников ВСУ.

«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлении к Москве около 250 вражеских БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Прим. ред.)», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Боевики киевского режима атакуют регионы России с помощью БПЛА с самого начала специальной военной операции, о начале которой объявил в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин.

