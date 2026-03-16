Марти не так уж крут: почему Тимоти Шаламе проиграл «Оскар» Майклу Б. Джордану

The Guardian: Тимоти Шаламе проиграл «Оскар» Майклу Б. Джордану из-за возраста

Главный фаворит «Оскара» Тимоти Шаламе, объехавший полмира в рамках рекламного тура, ушел с церемонии ни с чем. The Guardian разобралось, что пошло не так для 30-летнего актера и почему Академия предпочла Майкла Б. Джордана.

Долгое время грандиозный тур Тимоти Шаламе выглядел как безумная выходка гениального чудака.

Все началось со «слитой» в сеть комедийной сценки в Zoom, где актер предлагал все более абсурдные рекламные идеи для своего нового фильма «Марти Великолепный». Например, в ролике Шаламе придумал отправиться в путешествие на дирижабле или покрасить Эйфелеву башню в ярко-оранжевый цвет шариков для пинг-понга из фильма.

Скетч оказался пророческим. Дирижабль действительно взлетел, и Шаламе отправился в бесконечное турне по всем возможным платформам — от Instagram* до старомодных телеканалов. Его имя тиражировалось на разную аудиторию: спортивных фанатов, актеров, поклонников полузабытых шоу талантов.

Эксцентричная инди-комедия в стиле 50-х «Марти Великолепный» стала самым кассовым фильмом студии A24. Шаламе получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии.

Букмекеры уже прочили ему победу на «Оскаре». Но бесконечная череда событий с января по март часто становится моментом, когда статус фаворита либо укрепляется, либо рушится. В случае с Шаламе произошло второе.

Что пошло не так

Издание The Guardian выделяет несколько версий случившегося.

Первая версия — тур мог затянуться. Постоянное присутствие Шаламе на публике, бесконечные появления на красных дорожках в стильных образах вместе со своей возлюбленной Кайли Дженнер, участие в ток-шоу и подкастах надоели зрителям. Чем больше люди видели актера, тем меньше он им нравился. У них росло ощущение, что в жизни он больше похож на своего самодовольного, жаждущего славы персонажа из фильма, чем казалось поначалу.

Кроме того, многие кинопоклоники до сих пор помнят речь Шаламе на прошлогоднем «Оскаре». Тогда он заявил о желании, чтобы его запомнили наряду с величайшими спортсменами вроде баскетболиста Майкла Джордана и пловца Майкла Фелпса.

Последняя кампания лишь подлила масла в огонь. Шаламе заявил, что не хотел бы работать в сферах, которые приходится «искусственно поддерживать». Актер упомянул балет и оперу как примеры искусства, которое, по его мнению, уже не вызывает большого интереса у публики.

Однако эти скандальные выпады в адрес коллег прозвучали уже после закрытия голосования.

Главная причина

Однако издание уточняет, что есть и более глубокая причина. Академия просто не хочет слишком рано награждать молодую звезду.

На «Оскаре» часто вручают награды не за отдельные роли, а за совокупность заслуг и весь путь в профессии.

Сам Шаламе отмечал, что уже семь или восемь лет «выкладывается по полной». Однако его роли, хоть и блистательные, остаются однотипными — неоперившиеся, самоуверенные молодые люди, которым еще многое предстоит узнать о мире.

Возможно, избиратели ждут, каким актером станет Шаламе в будущем, прежде чем отдать ему свой голос.

Триумф Майкла Б. Джордана

На церемонии вручения премии Гильдии киноактеров (Actor Awards) два уикенда назад ситуация изменилась настолько, что победа 39-летнего Майкла Б. Джордана в номинации «Лучшая мужская роль» стала казаться вполне ожидаемой.

К моменту объявления победителя «Оскара» это выглядело уже неизбежным. Джордан, сыгравший в вампирской драме-аллегории «Грешники», обошел главного фаворита сезона и забрал заветную статуэтку.

