Пропавшую в День всех влюбленных россиянку нашли с отгрызенной рукой

Дарья Орлова
Тело 26-летней девушки обнаружили на окраине заброшенного дачного поселка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Камышинском районе Волгоградской области завершены поиски Надежды Ванюшиной, которая пропала без вести 14 февраля. Об этом сообщает V1.ru.

Тело 26-летней местной жительницы обнаружили 12 марта в безлюдном дачном массиве СНТ «Расцвет». На страшную находку наткнулся случайный прохожий, гулявший в этой местности с собакой.

По словам очевидца, труп находился в отдаленном месте, а само тело имело следы повреждений, нанесенных, предположительно, дикими животными. Несмотря на длительное отсутствие связи с родственниками, поисковые службы и волонтеры отряда «ЛизаАлерт» до последнего надеялись найти девушку живой.

Предварительный осмотр не выявил явных признаков насильственной смерти.

«Медэксперт в заключении написал, что ни ножевых, ни увечий. Значит, криминала нет. Очень странная смерть», — сообщил источник издания.

Знакомые с ситуацией источники находят крайне странным тот факт, что девушка оказалась в феврале в совершенно безлюдном месте, где нет свидетелей и систем видеонаблюдения.

Председатель соседнего СНТ «Черная Гряда» Любовь Заякина подтвердила, что указанный массив почти не заселен — там постоянно проживают не более восьми семей, а нормальные дороги отсутствуют.

Перед пропажей у Надежды произошел конфликт с матерью, после чего девушка ушла из дома. Несмотря на то что формально она числилась пропавшей с 8 февраля, горожане утверждают, что видели ее в Камышине и 14-го числа. С того момента ее мобильный телефон был выключен.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:04
Придет повестка? За что Орбану грозят Европейским судом
18:55
«Бог накажет»: домработницы несколько раз обворовывали Ирину Дубцову
18:47
От Китая до Египта: удмуртские аграрии за год увеличили экспорт в полтора раза
18:40
«Не выплыл»: детали ЧП с мужчинами, попавшими под речной трамвайчик на Москве-реке
18:38
«Сквозь зубы разговариваем»: Ида Галич рассказала о ссоре с Ильей Авербухом
18:30
Суд отпустил Лерчек из-под домашнего ареста

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
«О болезни мамы я сказал»: бывший муж Лерчек о жизни детей без нее
У исполнительницы хита «Чашка кофию» Марины Хлебниковой нашли опухоль
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео