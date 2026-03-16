Задержали на глазах у семьи: нейросеть отправила за решетку невиновную женщину

Дарья Орлова

Несчастная не только провела несколько месяцев за решеткой, но и лишилась имущества из-за ошибки системы распознавания лиц.

Чем может быть опасна нейросеть для человека

The Guardian: нейросеть отправила за решетку невиновную женщину

В США 50-летняя Анжела Липпс провела в тюремной камере четыре месяца после того, как искусственный интеллект ошибочно идентифицировал ее как преступницу. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент начался с того, что сотрудница правоохранительных органов из города Фарго, штат Северная Дакота, применила специализированное программное обеспечение для поиска мошенницы.

Злоумышленница, используя поддельное военное удостоверение, похитила десятки тысяч долларов с чужих банковских счетов. Алгоритм, проанализировав записи с камер наблюдения, выдал только один результат — Липпс, проживающую в штате Теннесси.

Несмотря на отсутствие прямых доказательств ее пребывания в Северной Дакоте, женщину задержали прямо на глазах у ее внуков и поместили под стражу.

Освободиться из заключения пострадавшей удалось лишь после вмешательства адвоката, который предоставил суду неопровержимые алиби. Защитник предъявил банковские выписки, согласно которым в момент совершения преступлений женщина находилась в двух тысячах километров от места происшествия.

Судебное разбирательство в итоге было прекращено, однако последствия несправедливого ареста оказались катастрофическими для американки. За время почти полугодового пребывания за решеткой в ожидании экстрадиции Липпс потеряла собственное жилье, автомобиль и домашнего питомца.

Последние новости

20:31
Герасимов: более половины Красного Лимана перешло под контроль войск России
20:25
Автомобиль посла Алжира попал в ДТП в центре Москвы
20:15
Аэропорт закрыли, отпуск сгорел: как выбить у авиакомпании максимум денег
20:09
Задержали на глазах у семьи: нейросеть отправила за решетку невиновную женщину
20:00
Лодки с протестующими перевернулись у берегов Окинавы
19:54
Проиграл в онлайн-казино: мужчина украл у отца восемь миллионов рублей

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Пропавшую в День всех влюбленных россиянку нашли с отгрызенной рукой
«О болезни мамы я сказал»: бывший муж Лерчек о жизни детей без нее
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео