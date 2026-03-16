Задержали на глазах у семьи: нейросеть отправила за решетку невиновную женщину
Несчастная не только провела несколько месяцев за решеткой, но и лишилась имущества из-за ошибки системы распознавания лиц.
The Guardian: нейросеть отправила за решетку невиновную женщину
В США 50-летняя Анжела Липпс провела в тюремной камере четыре месяца после того, как искусственный интеллект ошибочно идентифицировал ее как преступницу. Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент начался с того, что сотрудница правоохранительных органов из города Фарго, штат Северная Дакота, применила специализированное программное обеспечение для поиска мошенницы.
Злоумышленница, используя поддельное военное удостоверение, похитила десятки тысяч долларов с чужих банковских счетов. Алгоритм, проанализировав записи с камер наблюдения, выдал только один результат — Липпс, проживающую в штате Теннесси.
Несмотря на отсутствие прямых доказательств ее пребывания в Северной Дакоте, женщину задержали прямо на глазах у ее внуков и поместили под стражу.
Освободиться из заключения пострадавшей удалось лишь после вмешательства адвоката, который предоставил суду неопровержимые алиби. Защитник предъявил банковские выписки, согласно которым в момент совершения преступлений женщина находилась в двух тысячах километров от места происшествия.
Судебное разбирательство в итоге было прекращено, однако последствия несправедливого ареста оказались катастрофическими для американки. За время почти полугодового пребывания за решеткой в ожидании экстрадиции Липпс потеряла собственное жилье, автомобиль и домашнего питомца.
