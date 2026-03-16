Мусоровоз сбил прохожего на тротуаре в Москве

Светлана Стофорандова Журналист

Грузовик ехал на высокой скорости на красный свет светофора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Семенова

В Москве, в районе дома № 36 по улице Полбина, мусоровоз сбил прохожего. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал очевидец происшествия, водитель грузовика на высокой скорости проезжал на красный сигнал светофора. Транспорт вылетел с проезжей части на тротуар, сбив человека и протаранив столб.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Ленинградской области экипаж ДПС сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Водитель патрульной машины не обращал внимания на знаки и превышал скорость. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор.

Инспекторы сразу оказали пострадавшему ребенку всю необходимую помощь, перетащив девочку с дороги в безопасное место — на обочину. Общественность осудила этот поступок, заявив, что сотрудники ДПС могли еще больше навредить школьнице. Девочка находится в больнице с переломами ребер. МВД начало проверку по факту этой аварии.

