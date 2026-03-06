«Летят без мигалок»: экипаж ДПС сбил женщину и ребенка на переходе в Ленобласти

Девочка госпитализирована, ее мать до сих пор не приехала в больницу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин; 5-tv.ru

В Ленобласти экипаж ДПС сбил женщину с ребенком. Причем прямо на пешеходном переходе. Водитель патрульной машины не обращал внимание на знаки, превышал скорость. Момент аварии снял видеорегистратор.

После ДТП инспекторы никак не оградили место. А дорога там считается достаточно оживленной. Все детали происшествия — у корреспондент «Известий» Максима Облендера.

Место аварии, время, все четко показывает видеорегистратор. И то, что машина ДПС явно превышает скорость в допустимые 60 километров в час, не включая проблескового маячка.

На этом нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил женщину и 13-летнего ребенка.

«Ехал по правилам, где-то около 80 я ехал, видел, что фары догоняют, строился вправо. Летят. Без этих мигалок своих. На пешеходном сбивают мать и дочь», — рассказал автор видео, очевидец Сергей Дуванов.

Тут же, не включив аварийный сигнал, члены экипажа подняли травмированного ребенка и потащили на обочину.

«Это грубейшее нарушение в том числе ряда внутренних инструкций. Вот потащил сразу, потому что возможно повреждение позвоночника, когда идет удар человека по автомобилю, обычно это на уровне таза идет. И человек ломается. И здесь может быть как минимум компрессионный перелом. И вот таких вещей, как поднимать, это категорически нельзя делать», — прокомментировал автоюрист Алексей Кузнецов.

Врачи, напротив, говорят: инспекторы действовали правильно.

«Необходимо пострадавшего переместить в безопасное место, за какое-то барьерное укрытие, там, где внешние факторы не будут угрожать как пострадавшему, так и оказывающему помощь. Ну и соответственно дальше действовать по ситуации в зависимости от выявленных травм и повреждений», — объяснил врач-методист отдела перспективного развития НМИЦ по направлению «Скорая медпомощь» ФГБОУ ВО ПСПБГМУ имени И. П. Павлова Александр Раевский.

Место это действительно оживленное. Днем и ночью постоянно проезжают огромные грузовики и в Петербург, и обратно, что, конечно, мешает обзору у водителей. Но не увидеть пешеходный переход, чтобы хотя бы снизить скорость, сложно. Зебра и сразу несколько больших дорожных знаков на разной высоте.

С девочкой была соседка. Очевидцы говорят, что шли они, видимо, из магазина.

«Относительно благополучная семья. На соседней улице проживает, они общаются. Они дружат. Они доверяют друг другу», — рассказал знакомый пострадавшей Федор Батурин.

Сейчас девочка в больнице, в стабильном состоянии, у нее сломаны ребра. А мать школьницы в больницу пока так и не приехала.

«Мама когда будет? Вы передайте маме, что мама должна быть срочно здесь, потому что без подписи мамы, ребенку 13 лет, мы ничего не имеем право делать: ни обследовать, ни анализы, вообще ничего», — заявили в больнице.

Сообщается, что машина ДПС обгоняла грузовик. По факту ДТП в МВД уже проводят проверку.

