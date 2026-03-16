Кто такой «скуф» и откуда он взялся? История главного мема о мужском старении

Мем «скуф» появился из-за интернет-пользователя Алексея Скуфьина

Слово «скуф» за последние два года вылезло из узких интернет-уголков в повседневную речь, заголовки, рилсы и даже обсуждения «слов года». Им бросаются в комментариях, дразнят друзей, его примеряют к актерам, блогерам и просто мужчинам, которые, по мнению публики, «как-то резко сдали».

Если убрать шум, «скуф» — это не научный термин и не нейтральное описание, а насмешливый мем с вполне конкретной биографией.

Сегодня «скуфом» в рунете обычно называют мужчину за 30, который выглядит уставшим, запущенным или «резко постаревшим»: с лишним весом или отечностью, залысинами, щетиной, в случайной одежде, с «вайбом» бытовой усталости и легкой жизненной потасканности.

В мемной версии к этому добавляется набор привычек и образа жизни: пиво, компьютерные игры, диван, ворчание и консервативность. Важно понимать: это интернет-ярлык, часто злой и классово-возрастной, а не четкая категория.

Откуда взялось слово «скуф»

Происхождение у слова очень приземленное: термин «скуф» образован от фамилии Алексея Скуфьина — модератора политического раздела на имиджборде «Двач».

В ходе ссоры с другим пользователем Скуфьин записал видеообращение, где не скрывал лицо и говорил довольно агрессивно. После этого пользователи форума его деанонимизировали, начали травить, а фамилия постепенно превратилась в нарицательную.

То есть сначала это было не слово про «тип мужчины вообще», а мем вокруг конкретного человека. Уже потом оно оторвалось от первоисточника и стало самостоятельным обозначением целого социально-внешнего типажа.

Любопытно, что даже в Викисловаре этимология тоже выводится от фамилии Скуфьин, а дальше — уже от нее расходятся производные вроде «скуфидон», «скуфизация», «соскуфиться».

Как «скуф» вышел в массовую культуру

После зарождения на «Дваче» слово не сразу стало по-настоящему массовым. Резкий рост популярности произошел позже, когда мем ушел в более широкие соцсети и начал жить в коротких форматах — рилсах, тиктоках, постироничных подборках, обсуждениях «кто скуф, а кто еще нет».

Уже в 2023 году слово активно обсуждали большие медиа, объясняя его широкой аудитории как новый способ иронично, а чаще обидно описывать определенный мужской типаж.

Фактически мем сработал потому, что оказался очень удобным. Он быстро считывается визуально, почти не требует объяснений и позволяет одним словом обозначить не просто внешность, а целый социальный сценарий: «мужчина, который как-то обмяк, перестал за собой следить и будто бы выпал из времени».

Что именно сегодня значит «скуф»

Слово давно живет шире, чем его исходная история. Сейчас им могут назвать и реально неухоженного мужчину средних лет, и человека, который просто показался комментаторам «постаревшим», «душным» или «не модным».

Иногда в этом есть самоирония — мужчины сами называют себя скуфами. Но куда чаще это все-таки способ унизить: намекнуть на потерю привлекательности, статуса, энергии, сексуальности, молодости.

При этом мем довольно расплывчатый. В одном случае «скуфом» назовут лысеющего мужчину в майке и с банкой пива, в другом — просто известного человека, который перестал соответствовать ожиданиям о «вечно молодой» медийной маскулинности.

Из-за этой размытости слово и оказалось таким живучим: его можно натянуть почти на кого угодно, если есть желание высмеять

Почему мем так зацепил именно мужчин 30+

У «скуфа» очень болезненная точка попадания. Это не просто шутка про внешний вид, а мем про страх мужского старения, социального спада и выпадения из «рынка привлекательности». Раньше интернет куда чаще безжалостно оценивал женщин по возрасту и внешности, а теперь похожий взгляд развернулся и на мужчин.

В этом смысле «скуф» — слово не только про внешний вид, но и про тревогу: а вдруг ты уже не молод, не моден, не нужен, не в форме, неинтересен. Это хорошо видно уже по тому, как слово используется в медиа — как маркер неопрятности, застревания и «потери тонуса».

Просто смешной сленг?

Формально слово еще не стало нормой литературного русского, но его путь в язык уже очевиден. В 2024 году «скуф» оказался в числе самых заметных слов года. Он вошел в шорт-лист, а затем и в тройку лидеров по итогам экспертного голосования. То есть это уже не локальный форумный мем, а слово, которое филологи и языковые медиа считают важным симптомом года.

