Долой лишние траты: как дачникам сократить расходы в сезон

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Секретные лайфхаки с «бесплатным» светом и двухтарифными счетчиками позволят забыть про огромные счета за коммунальные услуги на даче.

Как сократить расходы на коммунальные услуги на даче

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Чаплин: полив растений дождевой водой поможет сэкономить деньги

Подготовка к дачному сезону — это не только приятные хлопоты, но и серьезные расходы. Однако траты можно существенно сократить, если подойти к обустройству участка с умом. Своими секретами экономии с изданием «Газета.Ru» поделился депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Первым делом, чтобы не переплачивать за воду, опытный дачник советует установить под водосточными трубами обычные бочки для сбора дождевой воды. Она идеально подходит для полива грядок, мытья садовых дорожек и инструментов.

«Еще один эффективный способ — капельный полив. Он доставляет влагу непосредственно к корням растений, что позволяет сократить расход воды в разы», — сказал Чаплин.

Что касается электричества, то эксперт советует установить светодиодные лампы и автономные светильники на солнечных батареях.

Тем, кто использует мощные насосы или обогреватели, Чаплин рекомендует перейти на двухтарифный счетчик и включать технику ночью, когда тарифы значительно ниже.

«Еще одна статья экономии — сад и огород. Не стремитесь засадить каждый клочок земли. Посадите ровно столько, сколько ваша семья реально сможет съесть и переработать», — отметил эксперт.

По мнению депутата, в приоритете должны быть засухоустойчивые культуры — кабачки, тыквы, томаты и баклажаны. Они спокойно проживут без полива целую неделю.

Для тех, кто хочет сэкономить на покупке дорогого инвентаря, у Чаплина тоже есть совет. Технику, которая нужна редко, можно брать в аренду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что март — оптимальный месяц для обрезки деревьев, так как они находятся в состоянии покоя. Для ветвей толщиной до 1,5 см можно использовать секатор, а для более толстых подойдут ножовки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

