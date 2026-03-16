«Упал, как оловянный солдатик»: жена Голикова раскрыла причину его смерти

Светлана Стофорандова
Супруга артиста заранее понимала, что его не спасти.

Из-за чего умер актер Андрей Голиков

Фото: Кадр из сериала «Несколько капель», 1982 г.

Причиной смерти Андрея Голикова стала гематома из-за падения в театре

Причиной смерти актера МХАТ имени Горького Андрея Голикова стал несчастный случай в стенах театра. Об этом РИА Новости заявила его жена Марина Павлюк.

За три дня до трагедии у артиста случился внезапный приступ сосудистой дистонии. Актер потерял равновесие и упал.

«Он упал назад, как оловянный солдатик, от приступа сосудистой дистонии, и ударился головой о гранит», — поделилась Марина.

Врачи диагностировали у Голикова тяжелейшую травму — гематому лобно-височной части мозга. Медики провели экстренную четырехчасовую операцию, однако спасти артиста не удалось. Несколько дней он провел в коме, из которой так и не вышел. Жена актера заранее понимала, что его не спасти. Она также отметила, что это не считается производственной травмой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что творческая биография Андрея Голикова неразрывно связана с Московским художественным академическим театром. Он сначала обучался там на актера и режиссера, а затем работал и преподавал.

