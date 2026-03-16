Умер легендарный актер МХАТ имени Горького Андрей Голиков

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Театральное сообщество скорбит по выдающемуся мастеру сцены и педагогу.

Умер актер Андрей Голиков

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Умер актер МХАТ имени Горького Андрей Голиков

В Москве на 81-м году жизни скончался старейший актер МХАТ имени М. Горького Андрей Борисович Голиков. Об этом сообщили в театре.

«Шестнадцатого марта на 81-м году жизни скончался один из старейших актеров МХАТ имени М. Горького Андрей Борисович Голиков», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Творческая биография мастера была неразрывно связана с Московским художественным академическим театром. В 1969 году он завершил обучение на актерском отделении Школы-студии МХАТ, а спустя семь лет получил диплом режиссерского факультета того же учебного заведения.

С 1976 года Голиков официально вошел в состав труппы. После раздела театра в 1987 году он принял решение остаться в коллективе под руководством Татьяны Дорониной. За годы работы он воплотил на сцене множество знаковых образов в спектаклях по произведениям классиков, включая постановки «Тартюф», «Три толстяка», «Господа Головлевы» и «Последний срок».

Андрей Борисович успешно сочетал актерское призвание с режиссурой и преподавательской деятельностью. Его режиссерским дебютом стала работа над пьесой «Наташа» в Грозненском русском драматическом театре еще в 1975 году, а позже он поставил спектакль «Живи и помни» по Валентину Распутину.

В период с 2011 по 2017 год артист также выходил на сцену театра Et Cetera в качестве приглашенного исполнителя. Огромный вклад он внес и в воспитание новых поколений артистов, преподавая в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и ВГИКе. Коллеги запомнят его как многогранного профессионала, посвятившего всю свою жизнь служению искусству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 69-м году жизни скончался заслуженный артист России Владимир Ершов. В Театре на Бронной он прослужил более 30 лет — с 1984 года и до последних дней.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.23
1.16 91.98
0.59
