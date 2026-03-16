В Ставрополе люди зависли вниз головой на заклинившем аттракционе

Светлана Стофорандова Журналист

Фото: Калугина Валерия/ТАСС

В ставропольском парке Победы заклинило аттракцион с людьми. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Технический сбой случился в самый неподходящий момент. Люди оказались заблокированы в креслах в положении головой вниз.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы города. Информация о причинах поломки выясняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в пригороде индийской столицы Нью-Дели на ярмарке обрушился аттракцион. В результате происшествия погиб полицейский. Как удалось выяснить следствию, он пытался спасти людей, когда аттракцион начал падать, но получил сильный удар конструкцией по голове. В больнице врачи сообщили, что мужчина скончался. Еще 13 человек получили травмы. Их оперативно доставили в медицинские учреждения, где специалисты оказали им всю необходимую помощь.

В отношении оператора аттракциона возбуждено уголовное дело. Главный министр штата Харьяна Наяб Саини выразил соболезнования и пообещал помощь пострадавшим.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
