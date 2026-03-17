Уже выбрала профессию: как Сати Казанова заботится о полуторагодовалой дочке

Певица Сати Казанова провела для дочери адыгский обряд выбора будущей профессии

Певица Сати Казанова рассказала, как проходят ее материнские будни и как взрослеет ее единственная дочь. По словам звезды, малышка уже выбрала свое будущее с помощью традиционного адыгского обряда под названием «лъэтеувэ», что в переводе означает «праздник первого шага». У этого ритуала глубокие корни в культуре Кабардино-Балкарии — родины Казановой.

В интервью журналистам Starhit.ru на светском вечере Marie Claire исполнительница отметила, что грудное вскармливание помогло ей быстро восстановиться после родов. Сейчас девочке год и пять месяцев, и ее все еще не отлучили от груди. По словам артистки, малышка уже ест полагающиеся по возрасту блюда, да и мама ее уже устала от кормления. Так что через пару месяцев максимум кроха полностью пересядет за «взрослый» стол.

Пока знаменитая мама посещает светские мероприятия, девочка остается дома с нянечкой. Певица торопилась домой, чтобы скорее освободить помощницу, но все же рассказала о необычном обряде определения будущей профессии.

«Это было очень красиво, очень трогательно, у родителей дома… В честь первых шагов ребенка делается вот такой обряд, готовится, можно назвать это халва, у нас называется хьэлыуэ, то есть вот такая сладкая история, на которую сверху выкладываются разные предметы, символизирующие разные профессии», — поделилась Казанова.

Согласно обычаю, малышку обвели три раза вокруг стола с десертом и символическими предметами, а затем предложили выбрать три вещи. Девочке понравился медицинский фонендоскоп, микрофон и кисть для макияжа. Считается, что именно эти профессии в будущем будут легко ей даваться. Так что не исключено, что дочь артистки станет врачом, визажистом или пойдет по стопам матери.

Сати Казанова с 2017 года состоит в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Супруги являются последователями Свами Вишвананды — индуистского гуру с острова Маврикий. 1 января 2026 года Сати получила монашеский статус, она вегетарианка, практикует и преподает йогу. Дочь у пары появилась 23 октября 2024 года, ее имя публике до сих пор не раскрыто. Мама лишь обмолвилась, что имя редкое, необычное, на санскрите — с очень глубоким и красивым смыслом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.