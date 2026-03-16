Quds: Дрон нанес удар по отелю в «зеленой зоне» Багдада

Беспилотник атаковал гостиницу в «зеленой зоне» Багдада. Кадры с поражением летательного аппарата опубликовал портал Quds.

Известно, что на этой территории расположены здания правительственных учреждений, а также дипломатические миссии США и других государств. После прилета прозвучали сирены воздушной тревоги.

Беспилотник нанес удар по верхнему этажу отеля, в результате чего вспыхнул пожар. Информации о возможных жертвах и пострадавших пока нет.

Конфликт на Ближнем Востоке

США и Израиль утром 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана, в результате которой погибли представители руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммеда Пакпура.

Тегеран ответил ударами по израильским городам, а также американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке. Власти ИРИ неоднократно подчеркивали, что их целью являются объекты США. При этом лидеры стран региона действия Ирана осудили.

Продолжающийся конфликт уже привел к прекращению судоходства через Ормузский пролив и одному из крупнейших в истории сбоев мировых поставок нефти.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и немедленному возвращению за стол переговоров.

