Лавров призвал немедленно остановить военные действия на Ближнем Востоке

Элина Битюцкая
Глава МИД РФ провел телефонные переговоры с коллегами из Омана и Ирана, призвав к скорейшему введению режима тишины.

Все стороны ближневосточного конфликта должны немедленно прекратить боевые действия, ведущие к гибели мирных жителей и уничтожению гражданской инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает 5-tv.ru.

«Нужно сделать так, чтобы все участники прекратили действия, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре и ведут к жертвам среди гражданского населения, как в арабских странах Залива, так и в Исламской Республике Иран», — высказался Лавров.

По словам министра, сторонам необходимо вернуться за стол переговоров, если вера в дипломатическое урегулирование еще не утрачена полностью.

Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди. Дипломаты обсудили варианты урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана и констатировали серьезную тревогу в связи с вооруженным противостоянием, акцентировав важность скорейшего введения режима тишины.

Кроме того, глава МИД РФ в беседе с иранским коллегой Аббасом Аракчи выступил за незамедлительное ослабление эскалации вокруг Исламской Республики. Лавров также обозначил неизменность позиции Москвы, отвергающей применение военной силы.

Ранее Сергей Лавров указал на растущую с каждым днем напряженность в мире, в том числе и в вопросе ядерных испытаний.

16 мар
Глава МИД Германии потребовал у США и Израиля сроки достижения их целей в Иране
16 мар
Армия Израиля заявила об уничтожении самолета верховного лидера Ирана
16 мар
На подлете к посольству США: в центре Багдада сбили беспилотник
16 мар
В России зафиксировали резкий рост цен на видеокарты
16 мар
Депутаты Европарламента не нашли Иран на карте мира: это привело к скандалу
16 мар
«Худшее время»: Главным проигравшим в войне против Ирана оказалась Украина
16 мар
В Иране уничтожен последний в мире Boeing KC-747
16 мар
Иран задержал 500 человек по подозрению в шпионаже
15 мар
КСИР предупредил, что удары по острову Харк усугубят ситуацию на рынках нефти
15 мар
«Пока не достигнем всех целей»: пресс-секретарь Белого дома об операции в Иране
Последние новости

15:58
Золотая «бронза»: как российской сборной на Паралимпиаде удалось стать одной из лучших
15:41
Лавров призвал немедленно остановить военные действия на Ближнем Востоке
15:35
Не выходил на улицу: бабушка семь лет удерживала внука среди мусора
15:30
«О болезни мамы я сказал»: бывший муж Лерчек о жизни детей без нее
15:16
Путин поздравил Токаева с успешным проведением референдума по Конституции
15:15
Глава МИД Германии потребовал у США и Израиля сроки достижения их целей в Иране

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
У исполнительницы хита «Чашка кофию» Марины Хлебниковой нашли опухоль
Пока тело не найдено, человек жив: как в Звенигороде ищут пропавшую школьницу
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео