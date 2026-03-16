Лавров призвал немедленно остановить военные действия на Ближнем Востоке

Лавров: необходимо немедленно остановить боевые действия на Ближнем Востоке

Все стороны ближневосточного конфликта должны немедленно прекратить боевые действия, ведущие к гибели мирных жителей и уничтожению гражданской инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает 5-tv.ru.

«Нужно сделать так, чтобы все участники прекратили действия, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре и ведут к жертвам среди гражданского населения, как в арабских странах Залива, так и в Исламской Республике Иран», — высказался Лавров.

По словам министра, сторонам необходимо вернуться за стол переговоров, если вера в дипломатическое урегулирование еще не утрачена полностью.

Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди. Дипломаты обсудили варианты урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана и констатировали серьезную тревогу в связи с вооруженным противостоянием, акцентировав важность скорейшего введения режима тишины.

Кроме того, глава МИД РФ в беседе с иранским коллегой Аббасом Аракчи выступил за незамедлительное ослабление эскалации вокруг Исламской Республики. Лавров также обозначил неизменность позиции Москвы, отвергающей применение военной силы.

Ранее Сергей Лавров указал на растущую с каждым днем напряженность в мире, в том числе и в вопросе ядерных испытаний.

