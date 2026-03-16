Лавров призвал немедленно остановить военные действия на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ провел телефонные переговоры с коллегами из Омана и Ирана, призвав к скорейшему введению режима тишины.
Фото, видео: Reuters/Raghed Waked; 5-tv.ru
Лавров: необходимо немедленно остановить боевые действия на Ближнем Востоке
Все стороны ближневосточного конфликта должны немедленно прекратить боевые действия, ведущие к гибели мирных жителей и уничтожению гражданской инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает 5-tv.ru.
«Нужно сделать так, чтобы все участники прекратили действия, которые наносят ущерб гражданской инфраструктуре и ведут к жертвам среди гражданского населения, как в арабских странах Залива, так и в Исламской Республике Иран», — высказался Лавров.
По словам министра, сторонам необходимо вернуться за стол переговоров, если вера в дипломатическое урегулирование еще не утрачена полностью.
Сергей Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди. Дипломаты обсудили варианты урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана и констатировали серьезную тревогу в связи с вооруженным противостоянием, акцентировав важность скорейшего введения режима тишины.
Кроме того, глава МИД РФ в беседе с иранским коллегой Аббасом Аракчи выступил за незамедлительное ослабление эскалации вокруг Исламской Республики. Лавров также обозначил неизменность позиции Москвы, отвергающей применение военной силы.
Ранее Сергей Лавров указал на растущую с каждым днем напряженность в мире, в том числе и в вопросе ядерных испытаний.
- 16 мар
- Глава МИД Германии потребовал у США и Израиля сроки достижения их целей в Иране
- 16 мар
- Армия Израиля заявила об уничтожении самолета верховного лидера Ирана
- 16 мар
- На подлете к посольству США: в центре Багдада сбили беспилотник
- 16 мар
- В России зафиксировали резкий рост цен на видеокарты
- 16 мар
- Депутаты Европарламента не нашли Иран на карте мира: это привело к скандалу
- 16 мар
- «Худшее время»: Главным проигравшим в войне против Ирана оказалась Украина
- 16 мар
- В Иране уничтожен последний в мире Boeing KC-747
- 16 мар
- Иран задержал 500 человек по подозрению в шпионаже
- 15 мар
- КСИР предупредил, что удары по острову Харк усугубят ситуацию на рынках нефти
- 15 мар
- «Пока не достигнем всех целей»: пресс-секретарь Белого дома об операции в Иране
