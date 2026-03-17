В Китае врачи забыли человека в аппарате МРТ на шесть часов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Невезучий пациент пришел на обследование в момент, когда сотрудники больницы передавали смену.

В Китае врачи забыли человека в аппарате МРТ на шесть часов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Sohu: В Китае врачи забыли пациента в аппарате МРТ на шесть часов

В Китае врачи забыли пациента в аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ) после обследования. Курьезный случай произошел в больнице Тунцзи, входящей в состав медицинской школы Тунцзи Хуачжунского университета науки и технологий. Об этом сообщает информационный портал Sohu со ссылкой на представителей медучреждения.

«Согласно отчету, проведенному после расследования, ранним утром 26 февраля дежурный персонал радиологического отделения больницы нарушил трудовую дисциплину и систему сменности, в результате чего пациент был забыт на столе для осмотра почти на шесть часов», — сказано в материале.

Пациент попал на процедуру в период передачи смены. Один специалист заступил, другой отправился на отдых, а человек так и остался в аппарате. Медицинский отдел при первой же возможности принес ему искренние извинения. Кроме того, пострадавшему было проведено всестороннее медицинское обследование, персонал клиники также вышел на связь с его семьей для обсуждения последующей компенсации.

Несмотря на признание вины и раскаяние, за свою ошибку медики были отстранены от работы. Согласно отчету, было проведено расследование, соответствующие подразделения обязались провести углубленные проверки, по всей больнице прошли рейды во избежание повторения подобных инцидентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о врачебной ошибке, которая превратила в кошмар жизнь жительницы Тулы. Молодая женщина доверилась пластическому хирургу из Петербурга, но восстановление после операции пошло не по плану, потому что в ее теле забыли салфетку. Доктор своей халатности не признал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
81.05
0.82 92.66
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

